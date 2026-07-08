Crisi idrica a I Terzi Arsial respinge le accuse | Ecco come stanno le cose

Arsial ha chiarito la situazione idrica nella frazione I Terzi, a Cerveteri, rispondendo alle accuse della sindaca. L’ente ha spiegato come stanno effettivamente le cose, respingendo le attribuzioni di responsabilità. Nessuna modifica alle distribuzioni dell’acqua o interventi straordinari sono stati segnalati, secondo quanto comunicato. La discussione sulla gestione delle risorse idriche prosegue tra le parti coinvolte.

ARSIAL interviene sulla situazione idrica nella frazione I Terzi, a Cerveteri, e respinge le attribuzioni di responsabilità arrivate dopo le dichiarazioni della sindaca Elena Gubetti. L’Agenzia chiarisce il quadro delle competenze e ribadisce di non essere il gestore del Servizio Idrico Integrato. In una nota, ARSIAL afferma di comprendere i disagi dei cittadini e conferma la piena collaborazione con Regione Lazio, Comune di Cerveteri, Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 e Acea Ato 2. Allo stesso tempo, però, l’Agenzia respinge “ogni attribuzione di responsabilità” che non rientri nel proprio ruolo istituzionale. Il nodo riguarda gli acquedotti rurali ancora riconducibili al patrimonio ARSIAL, infrastrutture nate in un contesto storico ormai superato, quando alcune aree non erano raggiunte dalla rete ordinaria. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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