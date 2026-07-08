Il Consiglio di Stato ha dato al Viminale sei mesi di tempo per avviare una ricognizione sui centri di detenzione. La decisione è arrivata dopo che un’associazione di studi giuridici sull’immigrazione aveva presentato un ricorso, chiedendo ai giudici di far rispettare una loro precedente ordinanza del ottobre scorso. La sentenza ha accolto questa richiesta, imponendo al ministero di agire entro i sei mesi previsti.

La sentenza ha in questo modo accolto il ricorso con il quale l‘Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi)sollecitava i giudici a ordinare al Viminale di ottemperare a una precedente loro decisione risalente all’ottobre dello scorso anno. Per lo svolgimento dell’ordinata attività istruttoria sarà fondamentale unasinergia con il ministero della Salute e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Al termine della ricognizione, inoltre, l’Amministrazione dovrà adottare una motivata determinazione finale, esplicitando le ragioni delle scelte compiute. La vicenda è iniziata quando l’Asgi ha presentato unricorso al Tar, impugnando il decreto ministeriale del 4 marzo 2024 con il quale era stato approvato lo schema di capitolato d’appalto per la gestione e il funzionamento dei Cpr. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cpr, il Consiglio di Stato dà al Viminale 6 mesi per procedere ad una ricognizione sui centri

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