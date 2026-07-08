Cpr il Consiglio di Stato ordina al Viminale di fare chiarezza sulle condizioni dei centri per i migranti | Verifiche entro sei mesi

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha ordinato al ministero dell’Interno di effettuare verifiche sulle condizioni dei centri di permanenza per i migranti entro sei mesi. La decisione riguarda l’obbligo di fare una ricognizione dettagliata della situazione attuale nei centri, con l’obiettivo di chiarire le condizioni di detenzione e gestione. La richiesta si basa su un ricorso presentato contro le modalità di funzionamento e le condizioni di questi centri.