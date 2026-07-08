Cpr il Consiglio di Stato ordina al Viminale di fare chiarezza sulle condizioni dei centri per i migranti | Verifiche entro sei mesi
Il Consiglio di Stato ha ordinato al ministero dell’Interno di effettuare verifiche sulle condizioni dei centri di permanenza per i migranti entro sei mesi. La decisione riguarda l’obbligo di fare una ricognizione dettagliata della situazione attuale nei centri, con l’obiettivo di chiarire le condizioni di detenzione e gestione. La richiesta si basa su un ricorso presentato contro le modalità di funzionamento e le condizioni di questi centri.
Sei mesi. È il termine fissato dal Consiglio di Stato al ministero dell’Interno per procedere a «una puntuale ricognizione della situazione esistente dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) », con particolare riferimento «ai profili dell’ assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale impiegato, nonché all’ analisi degli episodi critici verificatisi con maggiore frequenza nel corso dell’ultimo quinquennio». I giudici hanno accolto il ricorso dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), riconoscendo la necessità di fare chiarezza sulle condizioni all’interno dei centri. L’ordinaria attività... 🔗 Leggi su Open.online
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