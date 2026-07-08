Ai quarti di finale dei Mondiali 2026, un ex calciatore commenta che l'introduzione dello “hydration break” sembra più una strategia per i ricavi televisivi che un gesto a favore del gioco. Secondo lui, il pallone perde centralità e l'attenzione si sposta sulle pause pubblicitarie. La sua esperienza, lunga più di quindici anni, include anche una vittoria in Serie A e una finale di Coppa dei Campioni con la squadra di appartenenza.

Sebastiano Nela, per tutti Sebino, è stato un calciatore professionista per più di quindici anni, quasi tutti passati a difendere i colori della Roma. Con la squadra capitolina ha vinto il campionato di Serie A 198283, sfiorando il tetto d’Europa la stagione seguente, quando i giallorossi arrivarono a giocarsi la finale della Coppa dei Campioni. Determinato, grintoso, forte fisicamente, Sebino era un giocatore che non ci pensava due volte ad andare a difendere un compagno in campo e, quando intervistato, esprimeva sempre le sue idee con decisione. Oggi, commentatore tv, Nela sta lavorando per la Rai. La sua competenza lo rende una voce autorevolissima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Vanityfair.it - Cosa pensate dei Mondiali 2026 arrivati ai quarti di finale? L'opinione dell'ex Nela: «Hydratation break solo per i soldi delle tv, il pallone non è protagonista»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Diletta Leotta nei backstage dei Mondiali 2026: i selfie con le leggende del calcio

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, cosa succede oggi mercoledì 8 luglio e il programma dei quarti di finale: date, orari e quali partite verranno trasmesse su Rai 1Oggi, mercoledì 8 luglio, non sono in programma partite ai Mondiali 2026, poiché si tratta di un giorno di pausa prima dei quarti di finale.

Leggi anche: Mondiali 2026: Marocco elimina il Canada (3-0) e approda ai quarti. Accenno di rissa con Hakimi protagonista. Sei ammoniti

Temi più discussi: Siete eroi canadesi!: il discorso del ct Jesse Marsch fa il giro del web; Un giornalista americano tira fuori Mussolini sulla grazia a Balogun: Trump? Pensate ai Mondiali del 1934; Opinione su Herbalife: cosa bisogna sapere su uno dei leader mondiali della nutrizione; Ma quali sorprese, questo è il Mondiale delle conferme.

Mauricio #Pochettino rompe il silenzio dopo l’eliminazione degli USA dai #Mondiali contro il Belgio NESSUNA distrazione per il caso #Balogun: cosa ne pensate di queste parole? #Calcionews24 x.com

Un giornalista americano tira fuori Mussolini sulla grazia a Balogun: Trump? Pensate ai Mondiali del 1934Un giornalista americano, Zach Lowy, ha difeso la grazia data al calciatore degli Stati Uniti Balogun, tirando in ballo, per quelli che si scandalizzano ... fanpage.it

Tutti i loghi dei Mondiali dal 1930 reddit

La Viking Row dei tifosi della Norvegia è già un cult dei Mondiali, guardate cosa si sono inventati (Video)La Norvegia è tornata ai Mondiali dopo 28 anni e i suoi tifosi si sono già fatti notare sulle tribune (e non solo) per una coreografia pazzesca E’ iniziato alla grande il Mondiale della Norvegia. La ... calciomercato.it