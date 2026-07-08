Cosa cambia in volo

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate caratterizzata da carburante caro e voli cancellati, sono state introdotte nuove regole per i passeggeri. Ora ci sono più rimborsi e vengono effettuati più rapidamente, specialmente per i voli con oltre tre ore di ritardo. Sono state anche confermate alcune agevolazioni, come il bagaglio a mano gratuito e la possibilità per i bambini di sedersi vicino ai genitori senza costi aggiuntivi.

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Nell'estate del carburante alle stelle, dei voli cancellati e degli orari pazzi, arriva lo scudo anti-ritardi: più rimborsi, più in fretta. Molte le novità a favore dei passeggeri: bagaglio a mano gratis, bambini seduti vicino a mamma e papà senza sovrapprezzo, e rimborsi più rapidi per i voli che superano le tre ore di ritardo. Il Parlamento europeo ha detto sì a Strasburgo alla riforma dei diritti dei passeggeri aerei. Il cuore della riforma sono i risarcimenti: chi subisce un ritardo di oltre 3 ore, una cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di anticipo o un negato imbarco potrà chiedere fino a 600 euro, con una soglia minima di 250 euro per le tratte più brevi (sotto i 1500 km). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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