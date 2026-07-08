Viene dato l’ultimo saluto a una giornalista deceduta, descrivendola come una donna coraggiosa e appassionata. La ricordano come una professionista moderna, attenta nel raccontare storie e nel trasmettere conoscenze alle nuove generazioni. La sua scomparsa ha suscitato commenti di stima e affetto tra colleghi e amici. La cerimonia funebre si è svolta in un clima di commozione, con testimonianze che evidenziano il suo impegno nel giornalismo e l’amore per l’insegnamento.

"Una donna coraggiosa e appassionata; una giornalista moderna e attenta che amava raccontare ma anche insegnare il futuro alle nuove generazioni". In tanti hanno voluto rendere omaggio, ieri mattina a Bologna nella chiesa di San Girolamo alla Certosa, a Franca Ferri, la nostra giornalista (era caporedattrice di Qn-Carlino) scomparsa la scorsa settimana a 63 anni dopo una lunga ma tenace lotta contro una spietata malattia. Parenti, amici, tanti colleghi di ieri e di oggi, hanno salutato Franca per il suo ultimo viaggio, quello più doloroso. La cerimonia funebre è stata celebrata da padre Valter Lucco; un commosso ricordo della nostra giornalista scomparsa è stato fatto da Agnese Pini, direttrice di Qn-Il Resto del Carlino-La Nazione e Il Giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Coraggiosa e appassionata". L’ultimo saluto a Franca Ferri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pay high rent live with relatives,but be free maid. Get top uni offer,i leave,they regret hard.

Notizie e thread social correlati

Lacrime, abbracci e ricordi ai funerali di Franca Ferri. “Una giornalista appassionata, ha insegnato il futuro alle nuove generazioni”Durante i funerali di Franca Ferri, si sono visti molti pianti e abbracci tra i presenti.

Leggi anche: È morta Franca Ferri! Lutto in Italia

Si parla di: Lacrime, abbracci e ricordi ai funerali di Franca Ferri. Una giornalista appassionata, ha insegnato il futuro alle nuove generazioni; Lacrime abbracci e ricordi ai funerali di Franca Ferri Una giornalista appassionata ha insegnato il futuro alle nuove generazioni.

Addio a Franca Ferri: Donna coraggiosa, giornalista appassionataIeri mattina in Certosa l’ultimo saluto alla caporedattrice di Qn-Carlino. I ricordi dei colleghi e degli amici: Sei stata un esempio per tutti. ilrestodelcarlino.it