Coraggiosa e appassionata L’ultimo saluto a Franca Ferri

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Viene dato l’ultimo saluto a una giornalista deceduta, descrivendola come una donna coraggiosa e appassionata. La ricordano come una professionista moderna, attenta nel raccontare storie e nel trasmettere conoscenze alle nuove generazioni. La sua scomparsa ha suscitato commenti di stima e affetto tra colleghi e amici. La cerimonia funebre si è svolta in un clima di commozione, con testimonianze che evidenziano il suo impegno nel giornalismo e l’amore per l’insegnamento.

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"Una donna coraggiosa e appassionata; una giornalista moderna e attenta che amava raccontare ma anche insegnare il futuro alle nuove generazioni". In tanti hanno voluto rendere omaggio, ieri mattina a Bologna nella chiesa di San Girolamo alla Certosa, a Franca Ferri, la nostra giornalista (era caporedattrice di Qn-Carlino) scomparsa la scorsa settimana a 63 anni dopo una lunga ma tenace lotta contro una spietata malattia. Parenti, amici, tanti colleghi di ieri e di oggi, hanno salutato Franca per il suo ultimo viaggio, quello più doloroso. La cerimonia funebre è stata celebrata da padre Valter Lucco; un commosso ricordo della nostra giornalista scomparsa è stato fatto da Agnese Pini, direttrice di Qn-Il Resto del Carlino-La Nazione e Il Giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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