Durante i funerali di Franca Ferri, si sono visti molti pianti e abbracci tra i presenti. La cerimonia si è svolta a Bologna e ha visto amici e colleghi ricordare la giornalista, definendola una donna coraggiosa e appassionata. Sono stati letti ricordi e testimonianze sulla sua attività, che includeva il racconto e l'insegnamento alle nuove generazioni. La salma era circondata da fiori e fotografie.

Bologna, 7 luglio 2026 – “Una donna coraggiosa e appassionata; una giornalista moderna e attenta che amava raccontare ma anche insegnare il futuro alle nuove generazioni ”. In tanti hanno voluto rendere omaggio, questa mattina nella chiesa di San Girolamo, alla Certosa, a Franca Ferri, la nostra giornalista (era caporedattrice di Qn-Carlino) scomparsa la scorsa settimana a 63 anni dopo una lunga ma tenace lotta contro una spietata malattia. Parenti, amici, tanti colleghi di ieri e di oggi, hanno salutato Franca per il suo ultimo viaggio, quello più doloroso. La cerimonia funebre è stata celebrata da padre Valter Lucco; un commosso ricordo della nostra giornalista scomparsa è stato fatto da Agnese Pini, direttrice di Qn-Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lacrime, abbracci e ricordi ai funerali di Franca Ferri. “Una giornalista appassionata, ha insegnato il futuro alle nuove generazioni”

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