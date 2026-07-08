Una coppia è stata salvata in alta quota durante un intervento notturno in val di Fiemme, con l’uso di un elicottero e visori notturni. L’operazione di soccorso alpino si è svolta in condizioni di scarsa visibilità, rendendo necessario l’impiego di dispositivi speciali per individuare e recuperare i due escursionisti. Il salvataggio si è concluso senza incidenti, con i soccorritori che hanno raggiunto e portato in salvo i due in sicurezza.

Bologna, 8 luglio 2026 – Un altro intervento di salvataggio da parte del soccorso alpino, stavolta avvenuto di notte e grazie all’utilizzo dei visori notturni. Forse meno complesso di quello che che ha portato al ritrovamento dei due escursionisti marchigiani dispersi che sono stati senza cibo per sei giorni sulle Dolomiti, ma certamente importante. L’infortunio di sera e l’intervento coi visori notturni. Importante perché a trovarsi in difficoltà stavolta è stata un’escursionista bolognese di 24 anni che si è fatta male a una caviglia a 2.200 metri di altezza ed era impossibilitata a proseguire nel percorso. La ragazza si è infortunata intorno alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppia salvata in alta quota, spettacolare intervento in val di Fiemme con l’elicottero e i visori notturni

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