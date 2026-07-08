coppa italia ufficializzati data e orario di benevento ravenna

La partita tra Benevento e Ravenna nel turno preliminare di Coppa Italia si terrà il 9 agosto. L’orario dell’incontro è stato ufficializzato, ma non sono stati comunicati dettagli specifici. La sfida si svolgerà in una data precisa, con i tifosi che potranno seguirla in quella giornata. La partita rappresenta il primo impegno ufficiale per entrambe le squadre nella competizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il 9 agosto la data da segnare sul calendario per i tifosi del Benevento quando i giallorossi affronteranno il Ravenna nel turno preliminare di Coppa Italia. Ad ufficializzarlo Lega di Serie A con il fischio d’inizio previsto alle 21 quando la Strega avrà come avversaria la compagine emiliana dell’ex Nicolas Viola. Il Ravenna, che punta a recitare un ruolo importante in Serie C, ha ingaggiato anche Ronaldinho ma il campione carioca non sarà certamente in campo quella sera, ma solo forse al ‘Benelli’ nel corso del campionato per qualche sporadica apparizione. In caso di vittoria, il Benevento affronterà al ‘Franchi’ la Fiorentina nei 32esimi di Coppa Italia venerdì 14 agosto con lo start fissato alle 21:15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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