Convinzione e non convenienza Così Meloni racconta l’Italia su Iran Ucraina Nato e Trump

A Ankara, la premier ha illustrato i progressi raggiunti nel vertice Nato e ha spiegato le scelte italiane riguardo alle critiche di un ex presidente statunitense, alle decisioni sulla guerra in Ucraina, sul fronte sud e sul riarmo. Ha sottolineato che le posizioni italiane sono motivate da convinzioni, piuttosto che da convenienze politiche.

Convinzione e non convenienza. Così ad Ankara Giorgia Meloni da un lato “racconta” i passi in avanti fatti nel vertice Nato e, dall’altro, inquadra le policies italiane, sia nei confronti delle polemiche fatte da Donald Trump sia verso le decisioni prese su Ucraina, fronte sud, guerra ibrida e tipo di riarmo. Il comune denominatore del ragionamento fatto dal presidente del Consiglio è tarato sul come capire i cambiamenti per adeguare le politiche dedicate. L’esempio più calzante è relativo al tipo di guerra: se un drone che vale 20mila euro riesce a distruggere un tank che ne vale cento volte di più, significa che la stessa Nato deve interrogarsi sul dove investire e non solo sul quanto. 🔗 Leggi su Formiche.net

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ULTIMORA - DICHIARAZIONI DI GIORGIA MELONI AL TERMINE DI VERTICE NATO DI ANKARA

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