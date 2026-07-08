Nel corso del fine settimana, sono state controllate 166 persone tra piazza Vettovaglie e Tirrenia. Le operazioni, condotte dalle forze dell’ordine, hanno coinvolto anche veicoli e attività commerciali nella zona. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state elevate alcune sanzioni amministrative. Le verifiche sono state effettuate in un’area frequentata da residenti e turisti, con attenzione a eventuali irregolarità.

Pisa, 7 luglio 2026 - Controlli straordinari nel fine settimana tra il centro storico di Pisa e il litorale. Secondo quanto riferito in un comunicato dalla questura, i servizi hanno riguardato in particolare piazza Vettovaglie, le vie limitrofe e alcuni locali di pubblico spettacolo a Tirrenia, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio, prevenire episodi legati alla cosiddetta “mala movida” e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Venerdì 3 luglio, nell’area di piazza Vettovaglie, è stato effettuato un presidio dinamico con personale della polizia di Stato, 2 unità cinofile della Guardia di finanza e il supporto della polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli tra piazza Vettovaglie e Tirrenia: 166 persone controllate

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