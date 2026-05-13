Randazzo controlli dei NAS in due ristoranti | sequestrati alimenti scaduti e irregolarità sanitarie
I Carabinieri hanno effettuato controlli in due ristoranti di Randazzo, sequestrando alimenti scaduti e riscontrando irregolarità sanitarie. Durante le verifiche sono stati ispezionati locali e documenti relativi alla sicurezza alimentare, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti. Le operazioni fanno parte di un’attività più ampia di controlli nel settore della ristorazione volta a tutelare la salute pubblica.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche dei Carabinieri in attività di ristorazione del territorio. Proseguono i controlli dei Carabinieri a Randazzo nell’ambito delle attività dedicate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. I militari della stazione locale, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania, hanno effettuato due ispezioni in altrettanti ristoranti del territorio etneo. Nel corso delle verifiche sono emerse diverse violazioni legate alle normative igienico-sanitarie e alla corretta conservazione degli alimenti, con conseguenti sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle attività.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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