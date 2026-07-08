Contro la Le Pen solito meccanismo | demonizzare e umiliare

La Corte d'appello di Parigi ha deciso che Marine Le Pen può tornare a candidarsi, annullando una precedente esclusione. I giudici hanno respinto l'ipotesi di escludere la candidata, che era stata precedentemente esclusa da una corsa elettorale. La decisione permette alla politica di partecipare alle prossime elezioni, invertendo una precedente sentenza che la aveva esclusa dalla competizione.

Dunque, secondo la sentenza d'appello della Corte di Parigi, Marine Le Pen tornerebbefinalmente candidabile. Bontà loro, i magistrati transalpini hanno rinunciato all'idea incredibile e antidemocratica di buttare fuori corsa una candidata sgradita all'establishment. E però i giudici hanno comunque stabilito che lei, la donna più famosa e popolare di Francia, dovrebbe andare in giro con il braccialetto elettronico, come una pericolosa criminale. Cosa che al momento non avverrà, avendo Marine fatto ricorso. No, amici lettori, non è una Via Crucis, al massimo una mortificante «via trucis». E, nell'eterno ritorno del sempre uguale, in un format... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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