Contestazioni a Napoli contro Conte Schlein Fratoianni e Bonelli | interrotta la diretta streaming

Da secoloditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli, durante un evento con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, sono scoppiate contestazioni da parte di gruppi di disoccupati, comitati per l’acqua pubblica e membri di Potere al popolo. La protesta ha interrotto la diretta streaming e ha portato alla sospensione della manifestazione, impedendo la prosecuzione dell’iniziativa. La protesta si è svolta nel contesto di una prima uscita pubblica dei quattro leader.

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Parte col piede sbagliato la prima iniziativa di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni: le contestazioni di Potere al popolo, disoccupati e comitati per l’acqua pubblica hanno costretto Pd-M5s-Avs a sospendere la manifestazione di Napoli. La diretta streaming è stata interrotta su alcuni canali, su altri si vedeva Nicola Fratoianni impegnato a mediare con i contestatori. Quindi, dopo qualche minuto l’evento riprende. “È una vergogna – dice Angelo Bonelli dal palco – grazie ai cittadini e ai militanti Pd, M5s, Avs che non hanno risposto alle provocazioni”. La protesta di Potere al Popolo fa saltare la festa. Un gruppo di attivisti di Potere al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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