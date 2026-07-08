L’ex presidente del consiglio ha criticato duramente il centrodestra, i media e le televisioni, sostenendo che l’inchiesta sulla gestione della pandemia viene ostacolata da complotti e strappi alla Costituzione. Durante le sue dichiarazioni, ha accusato anche la stampa di diffondere notizie false e ha espresso sfiducia nelle istituzioni, senza offrire chiarimenti sulla propria posizione o sull’indagine in corso. Le sue parole sono state caratterizzate da insulti e accuse, senza riferimenti a fatti specifici o prove concrete.

Sull’inchiesta Covid in corso Conte fa “ammuina”, spara a zero su tutti: Fdi, stampa e tv. Tutto meno che fare chiarezza e autocritica. Ma quando il re è nudo, nascondersi dietro la foglia di fico della Carta non basta e non può bastare. Eppure Conte, abbarbicato sulle barricate di un garantismo “fai da te” a giorni alterni, tenta l’ultima, disperata mossa per sfuggire alle argomentazioni e alla documentazione stringente della Commissione Covid e, più in generale, al dibattimento della storia e della verità. Conte sui carboni ardenti fa fuoco e fiamme, ma spara a salve. Questo almeno sembra di dedurre dalle sue ultime dichiarazioni rese nell’intervento di ieri in commissione Covid, riproposte sui social aggiungendo una lunga spiegazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte, il re dei Dpcm è nudo e ora trema: insulta FdI, evoca complotti e strappi alla Carta, spara a zero su tutti, Commissione, stampa, tv

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