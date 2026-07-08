Con Gaza Skorpio trasforma lo shock delle immagini dalla Striscia in musica
Skorpio, nome d’arte di Francesco Tomaino, ha pubblicato il brano “Gaza”, una composizione musicale che riflette le immagini della Striscia di Gaza. La canzone si distingue per il suo carattere di necessità, senza mirare al consenso. È una traccia che si inserisce tra le composizioni scomode, nate per esprimere un’emozione o una realtà che non può essere ignorata.
Ci sono brani che non nascono per piacere, ma per necessità. Canzoni che non cercano consenso, ma spazio. “Gaza”, il nuovo lavoro di Skorpio, nome d’arte di Francesco Tomaino, appartiene a quella categoria di canzoni scomode che esistono perché non potrebbero fare altrimenti. Scritto circa un mese dopo il 7 ottobre 2023, Gaza prende forma in un momento in cui le immagini provenienti dalla Striscia iniziano a circolare con insistenza lontano dai grandi canali ufficiali. Video crudi, diretti, capaci di scuotere chi li guarda. Per Skorpio l’impatto è immediato e devastante: «Mi sono imbattuto nei primi video che mi hanno fatto tremare, mi hanno scosso l’anima». 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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