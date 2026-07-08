Ci sono brani che non nascono per piacere, ma per necessità. Canzoni che non cercano consenso, ma spazio. “Gaza”, il nuovo lavoro di Skorpio, nome d’arte di Francesco Tomaino, appartiene a quella categoria di canzoni scomode che esistono perché non potrebbero fare altrimenti. Scritto circa un mese dopo il 7 ottobre 2023, Gaza prende forma in un momento in cui le immagini provenienti dalla Striscia iniziano a circolare con insistenza lontano dai grandi canali ufficiali. Video crudi, diretti, capaci di scuotere chi li guarda. Per Skorpio l’impatto è immediato e devastante: «Mi sono imbattuto nei primi video che mi hanno fatto tremare, mi hanno scosso l’anima». 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Atomheartmagazine.com - Con “Gaza”, Skorpio trasforma lo shock delle immagini dalla Striscia in musica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“A Gaza presi d’assalto i camion con le taniche di acqua, le persone vivono con appena 6 litri al giorno”: la testimonianza di Emergency dalla StrisciaA Gaza, i camion con le taniche di acqua sono stati assaltati, secondo quanto riferito da Emergency.

Dalla Striscia di Gaza a Foggia, l’università apre le porte a due studenti palestinesiQuesta mattina, presso l’Università di Foggia, sono stati accolti due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza.