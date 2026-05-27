Prima della partita benefica tra Napoli Legends e World Legends allo Stadio Maradona, il ministro Carlo Nordio è stato accolto con circa un minuto e mezzo di fischi da parte del pubblico presente. La contestazione si è verificata prima dell'inizio dell'evento sportivo, durante un momento di attesa. Non sono stati segnalati altri interventi o tensioni successive a questi fischi.

Tempo di lettura: 2 minuti Un minuto e mezzo di fischi. Il ministro Carlo Nordio contestato allo Stadio Maradona ieri sera, prima della partita benefica Napoli Legends-World Legends. L’evento è servito a raccogliere fondi per ricostruire il teatro dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida e per la Fondazione Santobono Pausilipon, il polo ospedaliero pediatrico. In campo sono scesi molti campioni del Napoli del passato, affrontando una selezione di ex calciatori e attori. Sugli spalti c’erano 47.000 persone. Prima del calcio d’inizio, la diretta Dazn prevedeva un saluto del ministro della Giustizia al centro del campo. Ma appena la conduttrice Barbara Cirillo ha annunciato Nordio, dal pubblico è partito un vigoroso coro di fischi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, il ministro Nordio subissato di fischi allo Stadio Maradona

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