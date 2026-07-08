Comunicato Stampa | 12esima edizione Festival Rinascimentale di Leonicus
Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta la presentazione della 12esima edizione del Festival Rinascimentale di Leonicus. L’evento è stato annunciato da un rappresentante politico di Forza Italia. La manifestazione si svolgerà prossimamente e prevede attività legate al periodo rinascimentale. Non sono stati forniti dettagli su date o programmi specifici. La conferenza ha coinvolto anche altri rappresentanti istituzionali presenti in sala.
Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale di Forza Italia, Jacopo Maltauro, ha presentato la 12esima edizione del Festival Rinascimentale di ‘Leonicus, alla corte di Guglielmo Della Scala' - in programma a Lonigo, in provincia di Vicenza, dal 17 al 19 luglio 2026 - assieme al Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, a Luca Bolla, Presidente del Comitato Storico Culturale ‘Il 1400 Leoniceno', a Danilo Leo Lazzarini, attore e rievocatore storico, e a Pier Luigi Giacomello, Sindaco del comune di Lonigo. Presente anche il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV).... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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