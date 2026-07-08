Comunicato Stampa | 12esima edizione Festival Rinascimentale di Leonicus

Notizia in breve

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta la presentazione della 12esima edizione del Festival Rinascimentale di Leonicus. L’evento è stato annunciato da un rappresentante politico di Forza Italia. La manifestazione si svolgerà prossimamente e prevede attività legate al periodo rinascimentale. Non sono stati forniti dettagli su date o programmi specifici. La conferenza ha coinvolto anche altri rappresentanti istituzionali presenti in sala.