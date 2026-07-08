Una Commissione parlamentare d’inchiesta può perdere autorevolezza se il controllore è anche coinvolto nei fatti esaminati. La credibilità di questi organi dipende dall'indipendenza e dalla terzietà nel condurre le indagini. La legge assegna poteri specifici, ma la percezione di imparzialità è fondamentale per l’efficacia delle verifiche. Quando il ruolo di controllore e protagonista si sovrappone, si rischia di compromettere la fiducia nel processo investigativo.

Ogni Commissione parlamentare d’inchiesta trae la propria autorevolezza non soltanto dai poteri che la legge le attribuisce, ma soprattutto dalla credibilità con cui esercita tali poteri. È questo il significato più profondo del principio di terzietà. Chi è chiamato ad accertare fatti e responsabilità deve trovarsi in una posizione di effettiva indipendenza rispetto ai fatti oggetto dell’indagine. Non si tratta di una regola dettata dalla sfiducia verso le persone. È una garanzia posta a tutela delle istituzioni e della fiducia che i cittadini ripongono nel loro corretto funzionamento. È alla luce di questo principio che meritano di essere valutate le recenti vicende riguardanti la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Ilgiornaleditalia.it - Commissione Covid e il principio della terzietà, quando il controllore coincide con uno dei protagonisti dei fatti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Commissione Covid, il racconto del Comitato Ascoltami sulle vittime di effetti avversi dei vaccini

Notizie e thread social correlati

La commissione Covid e il principio della terzietà istituzionale, quando il controllore è anche uno dei protagonistiUna commissione Covid ha avviato un’indagine sulla sua stessa imparzialità, evidenziando come il controllore sia anche uno dei protagonisti.

Covid, il podcast dei legali per ricostruire i fatti della pandemiaUn podcast dedicato ai legali che da sei anni si occupano di fare chiarezza sui fatti legati alla pandemia di Covid.

Temi più discussi: Lo scontro sull'audizione di Giuseppe Conte in Commissione Covid. Intervista ad Alice Buonguerrieri; Covid tra accuse e polimiche Conte: Lisei si dimetta; Commissione Covid, Bignami (FdI) si dimette: esempio per Conte; Commissione Covid, Conte sfida FdI e chiede di essere ascoltato.

Commissione Covid, Bignami (FdI): Conte non si dimette e pretende data audizione. Si metta in fila x.com

Covid, Conte attacca ancora il Giornale: Campagna del fango. Ma continua a non rispondereL’ex premier continua a lamentarsi della Commissione Covid presieduta da FdI e attacca: Alimentano la campagna del fango ... ilgiornale.it

Conte in commissione Covid, Lisei si dimetta perché non è imparziale(ANSA) - ROMA, 07 LUG - I testimoni che lei ha indicato non mi dicono nulla e non abbiamo nulla da temere. Siamo persone per bene che hanno agito per difendere il Paese. Però voi state distorcendo i ... corrieredellosport.it