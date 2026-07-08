A Comiso, un uomo di 50 anni ha aggredito con violenza l'anziana madre, colpendola a sangue. Dopo l'aggressione, si è lanciato dal terzo piano di un edificio, morendo sul colpo. La donna è rimasta gravemente ferita e si trova in condizioni critiche. La lite familiare è sfociata in tragedia, con l’uomo che ha deciso di togliersi la vita subito dopo l’aggressione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia dopo una violenta lite in famiglia. Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda avvenuta a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un uomo di 50 anni è deceduto dopo essersi lanciato dal terzo piano di un edificio in seguito a una violenta aggressione nei confronti della madre anziana. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima colpito la donna durante una lite domestica e, subito dopo, avrebbe compiuto il gesto estremo gettandosi nel vuoto dal balcone dell’abitazione. I soccorsi e il ricovero d’urgenza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Madre e figlio sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Comiso, picchia a sangue l’anziana madre e si uccide lanciandosi dal terzo piano, la donna è in gravissime condizioni

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