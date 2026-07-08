Le zeppe, in particolare le infradito con zeppa, sono tornate di tendenza durante l’estate 2026, popolando strade e passerelle. La loro presenza si nota anche nei look urbani, riproposte in diverse varianti. La moda le propone come un elemento versatile, adatto a diverse età, anche oltre i 30 anni. Le calzature sono tornate a essere protagoniste di outfit estivi, riscuotendo successo tra chi cerca comfort e stile.

Tra le tante tendenze che la moda estate 2026 ha recuperato dal passato, le zeppe occupano un posto in prima fila. Soprattutto nella loro versione più discussa: le infradito con zeppa, tornate a popolare strade, passerelle e look da città con la stessa sicurezza con la quale avevano conquistato negli anni Novanta. Chi le ha già viste nel loro momento d’oro se le ricorda bene, ma il ritorno non riguarda solo i modelli più audaci. Dalle espadrillas ai modelli anni Settanta, dalle slingback rialzate ai sandali platform, la tendenza è di nuovo fortissima. La vera domanda, però, è un’altra: come abbinare le zeppe oggi, anche dopo i trent’anni, senza sembrare fuori moda? La risposta sta tutta nello styling. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come abbinare le zeppe dopo i 30 anni: 5 look per ogni età

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