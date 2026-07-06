Due donne hanno compiuto 105 anni nel Cilento negli ultimi giorni. A Sant'Angelo a Fasanella, la comunità ha celebrato Grazia Marmo, con festeggiamenti per il suo compleanno. In questa regione, il numero di persone oltre i 100 anni è elevato, pari a 30 ogni 100.000 abitanti. La zona si conferma come territorio con una presenza significativa di centenari.

Il Cilento si conferma terra di centenari. Solo negli ultimi giorni, due nonnine hanno spento ben 105 candeline. Il 3 luglio, a festeggiare è stata la comunità di Sant'Angelo a Fasanella che ha circondato di affetto Grazia Marmo. «Un esempio di forza, saggezza e valori di un tempo, che da oltre un secolo rappresenta una preziosa testimonianza della storia e delle tradizioni del nostro paese», ha dichiarato Bruno Tierno, il sindaco del paese che conta poco meno di 500 abitanti. A distanza di due giorni, un'altra nonnina, questa volta a Postiglione, ha spento ugualmente 105 anni. Si tratta di Maria Macellaro. Anche in questo... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Grazie e Maria festeggiano 105 anni, il Cilento si conferma terra di centenari: sono 30 oltre il secolo d'età ogni 100mila abitanti

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