Nella notte, un ladro ha sfondato l’ingresso e la serratura di un negozio di ortofrutta a Treviglio, riuscendo a entrare. Ha preso i soldi contenuti nella cassa e si è dato alla fuga. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini. Il furto è stato rapido e ha portato via solo poche centinaia di euro. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

IL FURTO. Il malvivente è entrato sfondando ingresso e serratura, ha preso i soldi dalla cassa ed è fuggito. Indaga la Polizia di Stato. Un colpo lampo nella notte, un bottino di poche centinaia di euro e un unico bersaglio: la cassa. È quanto accaduto tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio in vicolo Dell’Era, nel cuore di Treviglio, dove un uomo ha messo a segno una spaccata ai danni de «l’Ortofrutta», attività aperta da pochi mesi ma già nota in zona, forte anche dei punti vendita di Caravaggio e del magazzino di Romano di Lombardia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, con il volto travisato, avrebbe sfondato vetrina e serratura della porta d’ingresso per intrufolarsi nel locale, nonostante la presenza di videocamere di sorveglianza attive. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Colpo lampo all’Ortofrutta, spaccata nella notte a Treviglio

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