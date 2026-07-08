Colombia Shakira orgogliosa | Le lacrime di Diaz sono di tutti noi

Shakira ha commentato il rendimento della nazionale colombiana nel Mondiale, affermando che la squadra ha giocato con dedizione e che il loro impegno ha suscitato orgoglio. Ha aggiunto che le lacrime di un giocatore sono condivise da tutti i tifosi. La cantante ha concluso affermando che, a suo avviso, il risultato non è stato favorevole per la squadra e ha scherzato sulla mancanza di intervento divino nel calcio.

"La mia nazionale ha giocato questo Mondiale con una dedizione che ci rende tutti orgogliosi. Abbiamo dato tutto ed è chiaro che Dio non si intromette nel calcio, altrimenti saremmo passati ai quarti". Così la popstar colombiana Shakira, su Instagram, commenta l'eliminazione della nazionale del suo Paese agli ottavi di finale ai rigori contro la Svizzera., L'autrice di Dai dai, canzone del Mondiale americano, dedica un pensiero a Luis Diaz, in lacrime dopo la sconfitta: "Quelle lacrime del nostro Lucho Díaz sono le lacrime di ognuno di noi colombiani, che urliamo, ci emozioniamo, cantiamo e festeggiamo ogni passo della nostra nazionale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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