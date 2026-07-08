Cologno al Serio targa prova clonata | sequestrata un’auto mai immatricolata e senza assicurazione

Durante un controllo stradale a Cologno al Serio, gli agenti hanno notato due veicoli con la stessa targa prova. Dopo verifiche, è stato scoperto un’auto mai immatricolata, priva di assicurazione e con una targa clonata. Il veicolo è stato sequestrato. La targa clonata è stata anche rimossa e sequestrata. Non ci sono state segnalazioni di altri veicoli coinvolti.

Cologno al Serio. Due auto con la stessa targa prova. È stata questa anomalia ad attirare l’attenzione degli agenti della polizia locale che durante un controllo stradale hanno avviato ulteriori accertamenti scoprendo un veicolo mai immatricolato, senza assicurazione e con una targa prova risultata clonata. Il controllo è avvenuto nella mattinata odierna, quando una pattuglia del comando era impegnata in un normale servizio di verifica della circolazione stradale. Durante l’attività gli agenti hanno notato due autovetture che circolavano utilizzando la medesima targa prova. Un elemento che ha fatto scattare le verifiche sulla documentazione dei mezzi e sugli archivi informatici in uso alle forze di polizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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