Cobolli che figuraccia | è successo a Wimbledon

Da caffeinamagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incontro a Wimbledon, un errore di battuta, un rimbalzo sbagliato sull’erba e uno sguardo verso il box hanno cambiato il corso del match. L’atleta ha mostrato segni di nervosismo, con momenti di silenzio e frustrazione crescente. La partita, inizialmente equilibrata, si è conclusa con un risultato diverso da quello previsto, segnato anche da un errore di gioco che ha influenzato l’andamento complessivo dell’incontro.

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A Wimbledon basta un attimo. Un rimbalzo cattivo sull’erba, un punto scivolato via, uno sguardo di troppo verso il box. E quello che fino a un secondo prima sembrava solo un match tirato diventa improvvisamente un film fatto di nervi, silenzi pesanti e frustrazione che sale. Mercoledì 8 luglio 2026, per Flavio Cobolli, è andata proprio così. Il pubblico inglese era lì, vicino, rumoroso e compatto. Il palcoscenico era quello che toglie il fiato anche ai più esperti: i quarti di finale dello Slam londinese. Dall’altra parte della rete Arthur Fery, padrone di casa, con la sicurezza di chi sente lo stadio dalla propria parte. E Cobolli, chiamato a restare dentro la partita non solo con il braccio, ma soprattutto con la testa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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