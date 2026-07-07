Flavio Cobolli sfiderà Arthur Fery nei quarti di finale di Wimbledon. L'incontro si svolgerà sui campi di erba londinesi, durante il torneo di tennis più antico del mondo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con orari e dettagli disponibili sui canali ufficiali del torneo. La sfida rappresenta uno dei momenti più importanti per i giocatori in questa fase della competizione.

Flavio Cobolli affronterà Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il tennista italiano è riuscito a eguagliare il risultato conseguito lo scorso anno sull’erba più prestigiosa e iconica al mondo, eliminando un avversario molto quotato come l’australiano Alex de Minaur (attuale numero 5 del ranking ATP). L’appuntamento è per mercoledì 8 luglio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale: il programma di giornata sarà aperto dal quarto di finale femminile tra la nostra Jasmine Paolini e l’ucraina Marta Kostyuk, poi a seguire toccherà a Flavio Cobolli (testa di serie numero 9 del seeding). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Oasport.it - Dove vedere Cobolli-Fery in tv, Wimbledon 2026: orario, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zverev vs Cobolli | Final Head-to-Head | Roland-Garros 2026

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Cobolli-Navone, Wimbledon 2026: orario, programma, streamingA Wimbledon 2026, Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, affronta nel primo turno Mariano Navone.

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Khachanov, Wimbledon 2026: orario, programma 3° turno, streaming

Temi più discussi: Cobolli-Fery vale la semifinale: quando e dove vederlo; Chi è Arthur Fery, avversario di Cobolli nei quarti a Wimbledon; Cobolli-Fery, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Wimbledon, sorpresa Fery, batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quarti.

La favola di King Arthur continua Sotto di due set a uno e di un break, Fery ribalta Dimitrov in quattro ore e si prende un inedito posto nei quarti, dove troverà Flavio Cobolli! #Wimbledon x.com

arthur fery aveva già battuto cobolli prima di quest'anno in uno slam importante reddit

Dove vedere Cobolli-Fery in tv, Wimbledon 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il ... oasport.it

Cobolli, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tvPrima vittoria contro un Top 10 sull'erba dell'All England Club per tornare, come nel 2025, ai quarti di finale di Wimbledon. Vittoria di prestigio per Flavio Cobolli, che supera 7-5 7-6(4) 6-3 la qui ... msn.com