Cobolli-Fery oggi nei quarti a Wimbledon quando si gioca e dove vederla in TV e streaming

Flavio Cobolli affronta Arthur Fery nei quarti di finale di Wimbledon 2026. Il match si gioca oggi e sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW. È il primo confronto tra i due giocatori in questo torneo. Cobolli ha passato i turni precedenti vincendo due partite consecutive. Il match si svolge sul campo centrale alle ore 14:00.

Flavio Cobolli sfida Arthur Fery nei quarti di finale di Wimbledon 2026. Orari, precedenti e dove seguire il match in diretta esclusiva su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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#Sinner vola in semifinale a #Wimbledon. L'azzurro, n.1 del mondo, doma nei quarti il tedesco Struff 7-5 7-6(4) 6-3. Ora uno tra #Djokovic e #AugerAliassime. Domani quarti anche per #Cobolli (contro la sorpresa di casa #Fery) e #Paolini (contro #Kostyuk) buf x.com

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