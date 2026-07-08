Cittadinanza Cantalamessa Lega | Stop a maniche larghe della sinistra con nostra pdl regole ferree

Un rappresentante della Lega ha affermato che la cittadinanza italiana non deve essere concessa a persone coinvolte in reati gravi come stupro, omicidio o spaccio di droga. Ha annunciato che la sua proposta di legge mira a introdurre regole più severe, opponendosi a politiche considerate troppo permissive. La proposta intende impedire l’accesso alla cittadinanza a chi ha commesso reati di particolare gravità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La cittadinanza italiana non si regala a nessuno, tanto meno a chi delinque: chi stupra, uccide o spaccia deve trovare solo porte chiuse. Con l’ok della Camera all’iter veloce per la nostra proposta di legge, lo Stato dimostra fermezza contro la criminalità e le baby gang. La dichiarazione di urgenza approvata stamattina permette di accelerare un provvedimento di assoluto buon senso: stop all’acquisizione per chi commette reati gravi e revoca immediata per chi si macchia di crimini violenti. Diventare italiani è una cosa seria, uno status che si ottiene solo rispettando le nostre regole. Mentre la sinistra ideologica vorrebbe la via facile per chiunque, compresi i delinquenti, la Lega fa e risponde con la concretezza dei fatti a difesa dei cittadini perbene”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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