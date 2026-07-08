Cinema sotto le stelle A Perugia torna ’Fuori Post’

Notizia in breve

A Perugia, questa sera si svolge la proiezione di cinema all'aperto organizzata da Anonima Impresa Sociale al PostModernissimo. L'evento, parte della rassegna 'Fuori Post', prevede la visione di un film sotto le stelle. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel cortile del locale. L'ingresso è gratuito e l'appuntamento si ripete nelle serate successive.