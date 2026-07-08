Cinema sotto le stelle A Perugia torna ’Fuori Post’
A Perugia, questa sera si svolge la proiezione di cinema all'aperto organizzata da Anonima Impresa Sociale al PostModernissimo. L'evento, parte della rassegna 'Fuori Post', prevede la visione di un film sotto le stelle. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel cortile del locale. L'ingresso è gratuito e l'appuntamento si ripete nelle serate successive.
L’estate si anima con la bella offerta di cinema sotto le stelle di Anonima Impresa Sociale, la realtà che a Perugia gestisce il PostModernissimo. Domani a Spello si inaugura nel Cortile del Collegio “Vitali Rossi” l’arena cinematografica “ Sotto il cielo di Spello ” con un ricco cartellone di film che alterna le principali uscite della stagione, incontri con gli autori e una rassegna dedicata al cinema d’animazione del premio Oscar Hayao Miyazaki. Si comincia domani con la proiezione a ingresso libero di “Dove i frati volano”, il documentario dedicato all’arte del pittore Norberto, girato dalla regista spellana Carolina Boco. Già da qualche settimana è attiva l’arena di Umbertide in Piattaforma, con eventi live e proiezioni cinematografiche fino a settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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