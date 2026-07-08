Nella seconda settimana di luglio, Predappio e frazioni offrono ancora eventi di cinema, gastronomia, incontri e sport. Le iniziative, che sono iniziate il mese scorso, proseguono per tutta l’estate, coinvolgendo residenti e visitatori. Le attività spaziano tra proiezioni cinematografiche, degustazioni, incontri culturali e manifestazioni sportive, contribuendo a mantenere vivo il calendario estivo del territorio.

Nella seconda settimana di luglio continuano a Predappio e frazioni le occasioni di intrattenimento, sport, cultura e convivialità che dal mese scorso animano l’estate predappiese. Tra gli eventi comunali della rassegna ‘ Predappio Vive l’Estate 2026 ’, è in arrivo una speciale serata sotto le stelle: domani sera, alla Pieve di San Cassiano, l’appuntamento è con il cinema all’aperto (ore 21.15), a cura del Teatro delle Forchette, in collaborazione con la Consulta Giovani di Predappio, e la proiezione di ‘Little Miss Sunshine’, film tenero e ironico che racconta le vicende di una bambina che sogna di diventare miss e intraprende un surreale viaggio attraverso l’America insieme alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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