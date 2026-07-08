Una frana ha colpito un villaggio nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, martedì. Le autorità militari locali sono state invitate a partecipare alle operazioni di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sui danni alla struttura. L'intervento dell'esercito è stato avviato per supportare le attività di recupero e assistenza alle persone colpite.

Le autorità militari cinesi hanno mobilitato forze locali per operazioni di soccorso d’emergenza dopo che, martedì, una frana ha colpito un villaggio nella provincia nord-occidentale del Gansu. La frana ha investito il villaggio di Renzang, nella municipalità di Nanhe (città di Longnan), intorno alle 6:56 di martedì, intrappolando 33 persone. Cinque di esse sono state tratte in salvo illese. In seguito al disastro, il comando militare del Gansu ha immediatamente attivato una risposta di emergenza di livello III; contestualmente, il sottocomando di Longnan ha dispiegato forze locali provenienti da Tanchang e attrezzature di soccorso specializzate nell’area colpita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, frana investe villaggio: l'intervento dell'esercito

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