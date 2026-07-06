Secondo un'inchiesta recentissima, la Cina ha condotto una campagna di hackeraggio rivolta ai sistemi informatici delle Forze di autodifesa giapponesi. Gli attacchi sono stati realizzati attraverso l’uso di chiavette Usb infette con virus informatici, che hanno compromesso i computer dell’esercito. La strategia si è rivelata molto sofisticata, coinvolgendo tecniche di hackeraggio avanzate. La vicenda è stata resa nota in Giappone attraverso un rapporto ufficiale.

La Cina ha orchestrato una campagna di hackeraggio molto sofisticata per colpire i sistemi informatici adottati dalle Forze di autodifesa giapponesi. Un’inchiesta appena pubblicata in Giappone ha fatto luce sull’intera vicenda. Pare che Pechino abbia usato delle banali chiavette Usb come cavallo di Troia per penetrare nei meandri digitali dell’esercito nipponico, spingendo Tokyo ad accendere nuovamente i riflettori sul dossier del cyberspionaggio. Ecco che cosa sappiamo. Cosa sappiamo dell’operazione informatica di Pechino in Giappone. Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, le Forze terrestri di autodifesa del Giappone hanno utilizzato per quasi un anno chiavette Usb contenenti un malware riconducibile a un gruppo di hacker cinesi, prima che il problema venisse individuato nel febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le chiavette Usb, i virus informatici e l'hackeraggio: così la Cina ha infettato i pc dell'esercito giapponese

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Nikkei: l’esercito del Giappone ha usato per quasi un anno chiavette Usb infettate da un virus cinese x.com

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