L’aeroporto di Catania è stato chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna, provocando disagi a migliaia di passeggeri. La chiusura si è verificata in un giorno definito come “lunedì nero”. La decisione ha avuto ripercussioni sui voli programmati, creando problemi di spostamento per chi si trovava in attesa o in viaggio. La gestione dell’emergenza è stata criticata per le risposte considerate insufficienti, in assenza di piani di reazione tempestivi e specifici per eventi ricorrenti come questa eruzione.

Sì, sono una delle migliaia di persone coinvolte nei disagi causati dall'eruzione dell'Etna. O, meglio, dalle risposte insufficienti a un'emergenza ricorrente e attesa, che richiederebbe precisi, e tempestivi, piani di reazione. Avevo un biglietto Ancona-Catania, domenica sera. Ma dovevo arrivarci, ad Ancona, da Macerata (dal bel festival letterario Macerata Racconta), partendo considerevolmente prima. Pensavo che l'unico problema fosse, domenica, lo sciopero annunciato che doveva coinvolgere per ore lo scalo di Catania. Non sapevo che 'a Muntagna in persona si sarebbe accesa. L'emergenza comincia nel primo... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Chiusura dell'aeroporto di Catania: storia di un lunedì nero. (E' questa l'Italia che viaggia?)

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