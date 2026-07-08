Le squadre rimaste in corsa ai quarti di finale sono otto, con sei provenienti dall’Europa, una dal Sud America e una dall’Africa. Secondo le quote dei bookmaker, la favorita per la vittoria finale ha maggiori possibilità di conquistare la coppa. La competizione prosegue con le eliminatorie, e le scommesse indicano una preferenza netta per una squadra rispetto alle altre. Le partite sono in corso e i pronostici si concentrano principalmente su questa formazione.

Sono rimaste in otto, sei europee, una sudamericana e un'africana. Tutte con un sogno, alzare al cielo la coppa più bella. Solo una ce la farà e, secondo i bookmaker, la strada sembra piuttosto tracciata. Scopriamo allora come cambiano le quote vincente Mondiali 2026 in vista dei quarti di finale analizzando le lavagne dei principali siti di scommesse. Gli operatori non hanno dubbi: è la Francia la grande favorita per la vittoria del Mondiale nordamericano. Nonostante l'ostacolo Marocco ai quarti e l'eventuale semifinale contro Spagna o Belgio, le quote di successo di Mbappé e compagni sono nettamente le più basse tra quelle delle otto squadre rimaste in corsa: si va dal 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi vince il Mondiale? Per i bookie c'è una grande favorita

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I quarti del Mondiale: Francia - Marocco Spagna - Belgio Norvegia - Inghilterra Argentina - Svizzera Sei europee, una sudamericana, un’africana. Chi vince? x.com

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