Chi è che può fermare la Francia?
Un commento di un ex calciatore scozzese risalente al 2010 ha sollevato una domanda sulla capacità della Francia di fermare una squadra come lo Stoke in una notte fredda e piovosa. La frase faceva parte di un dibattito tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, senza riferimenti diretti a eventi attuali o altre squadre. Non ci sono ulteriori dettagli o sviluppi successivi legati a questa affermazione.
«Riuscirebbe a farlo in una notte fredda e piovosa contro lo Stoke?» è una frase pronunciata da Andy Gray, ex calciatore scozzese, più di quindici anni fa (2010) all’interno del dibattito su chi fosse più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il punto era che le dure condizioni del calcio inglese, a cui il portoghese si era sottoposto, uscendone più forte, avrebbero potuto mettere in difficoltà l’argentino. Oggi possiamo aggiornare e riformulare questo modo di dire: «Riuscirebbe (o riuscirebbero) a farlo con 40 gradi a Philadelphia contro il Paraguay?». La Francia di Deschamps è passata attraverso le Colonne d’Ercole di una squadra, il... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Il missile che nessuno può fermare, e Putin lo sa !
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