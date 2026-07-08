Chi è che può fermare la Francia?

Da ultimouomo.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commento di un ex calciatore scozzese risalente al 2010 ha sollevato una domanda sulla capacità della Francia di fermare una squadra come lo Stoke in una notte fredda e piovosa. La frase faceva parte di un dibattito tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, senza riferimenti diretti a eventi attuali o altre squadre. Non ci sono ulteriori dettagli o sviluppi successivi legati a questa affermazione.

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«Riuscirebbe a farlo in una notte fredda e piovosa contro lo Stoke?» è una frase pronunciata da Andy Gray, ex calciatore scozzese, più di quindici anni fa (2010) all’interno del dibattito su chi fosse più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il punto era che le dure condizioni del calcio inglese, a cui il portoghese si era sottoposto, uscendone più forte, avrebbero potuto mettere in difficoltà l’argentino. Oggi possiamo aggiornare e riformulare questo modo di dire: «Riuscirebbe (o riuscirebbero) a farlo con 40 gradi a Philadelphia contro il Paraguay?». La Francia di Deschamps è passata attraverso le Colonne d’Ercole di una squadra, il... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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