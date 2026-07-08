Un commento di un ex calciatore scozzese risalente al 2010 ha sollevato una domanda sulla capacità della Francia di fermare una squadra come lo Stoke in una notte fredda e piovosa. La frase faceva parte di un dibattito tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, senza riferimenti diretti a eventi attuali o altre squadre. Non ci sono ulteriori dettagli o sviluppi successivi legati a questa affermazione.

«Riuscirebbe a farlo in una notte fredda e piovosa contro lo Stoke?» è una frase pronunciata da Andy Gray, ex calciatore scozzese, più di quindici anni fa (2010) all’interno del dibattito su chi fosse più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il punto era che le dure condizioni del calcio inglese, a cui il portoghese si era sottoposto, uscendone più forte, avrebbero potuto mettere in difficoltà l’argentino. Oggi possiamo aggiornare e riformulare questo modo di dire: «Riuscirebbe (o riuscirebbero) a farlo con 40 gradi a Philadelphia contro il Paraguay?». La Francia di Deschamps è passata attraverso le Colonne d’Ercole di una squadra, il... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Chi è che può fermare la Francia?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il missile che nessuno può fermare, e Putin lo sa !

Notizie e thread social correlati

Rublev sorprende: chi può fermare Jannik Sinner nel tennis attuale?Jannik Sinner prosegue la sua serie di vittorie all'Open d’Italia, confermandosi tra i protagonisti del torneo.

Svolta in Medio Oriente? La bozza in 14 punti che può fermare la guerra tra Usa e IranVenerdì 19 giugno si potrebbe firmare un accordo in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe fermare le ostilità nella regione, incluso il...

Temi più discussi: Bonus badante 2026, come funziona e chi può averlo; Da Vannacci a Di Battista, a Calenda: chi può far perdere le elezioni a centrodestra e centrosinistra; Altro che Piracy Shield: c'è chi chiede di bloccare interi provider creando una lista nera degli amici dei pirati; Mondiali 2026, il piano della Svezia per far crollare il sogno della Francia.

Non si può invocare sicurezza tollerando al contempo l'intimidazione di chi fa informazione. Genova è una città democratica e non accetta che il confronto e il clima delle nostre piazze vengano avvelenati dalla violenza e dalla prepotenza. x.com

Mahrez può andare in Serie A? Chi può prenderlo, l'ingaggio e come sta l'ex Manchester CityL'attaccante algerino, che ha lasciato l'Europa nel 2023, è pronto a lasciare l'Arabia Saudita: ma quale squadra può essere interessata? goal.com

L'Hull City su Milinkovic-Savic: quanto può incassare il Napoli e chi può prendere al suo postoIl portiere serbo può andare in Premier League con gli azzurri che valutano i nomi per sostituirlo. msn.com