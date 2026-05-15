Rublev sorprende | chi può fermare Jannik Sinner nel tennis attuale?

Jannik Sinner prosegue la sua serie di vittorie all'Open d’Italia, confermandosi tra i protagonisti del torneo. Inaspettatamente, anche il tennista russo ha attirato l’attenzione con una prestazione che ha sorpreso molti, mettendo in discussione i favoriti. La competizione si fa più intensa, e gli appassionati si chiedono quali giocatori possano realmente ostacolare la corsa del giovane italiano. La sfida tra questi atleti continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati di tennis.

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"> Sinner continua la sua corsa trionfale all’Open d’Italia. Jannik Sinner ha confermato il suo dominio nel tennis maschile battendo Andrey Rublev con un punteggio piuttosto netto: 6-2, 6-4, nei quarti di finale dell’Italian Open. Questo successo non solo gli ha garantito un posto in semifinale, ma gli ha anche permesso di superare un’importante pietra miliare: il record di Novak Djokovic per il maggior numero di vittorie consecutive nel circuito ATP Masters 1000, ora fissato a 32 vittorie. Con questo risultato, Sinner sta dimostrando di essere uno dei tennisti più formidabili del momento e sta consolidando la sua posizione tra i migliori del mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rublev sorprende: chi può fermare Jannik Sinner nel tennis attuale? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Jannik Sinner mira a un’impresa storica all’Open di Madrid nel tennis. Leggi anche: Zverev rivela il talento unico di Jannik Sinner nel tennis ATP. I tennisti italiani Jannik Sinner e (a sorpresa) Luciano Darderi si sono qualificati alle semifinali degli Internazionali d'Italia, il Masters 1000 sulla terra rossa di Roma. L'altoatesino ha battuto il russo Andrey Rublev per 6-2, 6-4, mentre il giovane nato in Argentina x.com Rublev sorprende: chi può fermare Jannik Sinner nel tennis attuale?Jannik Sinner ha confermato il suo dominio nel tennis maschile battendo Andrey Rublev con un punteggio piuttosto netto: 6-2, 6-4, nei quarti di finale dell’Italian Open. Questo successo non solo gli h ... napolipiu.com Jannik Sinner torna in semifinale a Roma: Rublev piegato dopo un secondo set con una lieve flessioneJannik Sinner è in semifinale agli Internazionali d'Italia. Jannik Sinner è da record. Con la vittoria per 6-2 6-4 nei confronti del russo Andrey Rublev, ... oasport.it