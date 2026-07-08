Le lacrime di Messi sono state interpretate come un segno di emozione intensa, associata a una vittoria difficile dell’Argentina contro l’Egitto. Un commento ha paragonato questa reazione emotiva al tango, un ballo simbolo di passione e sofferenza, per rappresentare il senso profondo di quella vittoria. La descrizione suggerisce che il sentimento espresso dall’atleta va oltre il calcio, assumendo una valenza culturale e emotiva più ampia.

Se volessimo prendere in prestito un codice interpretativo esterno al linguaggio meramente calcistico, e utilizzarlo per afferrare il senso profondo della vittoria agonica dell’Argentina sull’Egitto, ecco, quel codice dovrebbe essere il tango. Anche se può sembrare una banalizzazione, o un’eccessiva mitizzazione, non c’è nessun sistema culturale capace di spiegare come fa il tango quello che è successo ieri sera ad Atlanta. E per tango non va inteso quello che si balla – con tutto il suo corollario di suadenza e sensualità – né il pensiero che lo muove (secondo Ánibal Torilo, un pensiero triste ); bisogna risalire ancora più a monte, affondare nel brodo malmostoso che è l’insieme di tic, di mood, di preconcetti che ogni tango ispira. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Che sapore hanno le lacrime di Messi?

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SCALONI SI COMMUOVE e PIANGE alla SOSTITUZIONE di LEO MESSI

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Messi e quelle lacrime che hanno fatto il giro del mondo: cosa c'è dietro al malessere della PulceLionel Messi è scoppiato in lacrime dopo aver segnato il primo gol contro l’Algeria durante il Mondiale.

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