Durante i Mondiali, il commentatore sportivo più divisivo della televisione italiana è stato escluso dal commentare le partite dell’Argentina. Il divieto è stato deciso perché Adani, noto per perdere la calma davanti a Lionel Messi, tendeva a trasformare l’analisi in un tifo sfrenato. La sua enfasi e passione, che spesso suscitano critiche, sono diventate motivo di restrizioni durante le partite della nazionale argentina.

Il divieto era quello di fargli commentare l’Argentina, perché quando Lele Adani vede Lionel Messi perde la ragione. E la sua enfasi da telecronista tifoso si trasforma in un coro da ultras. E’ l’ex difensore interista, nel bene e nel male, con le sue esagerazioni, a volte piacevoli a volte fastidiose, il protagonista dei mondiali Rai. L’amore per Messi. Adani con l’Argentina negli anni ha scoperto un calcio “carnale”, passionale, visceralmente legato alla vita delle persone, diverso dallo stile più tatticoeuropeo. Leggi anche E per questo ne parla spesso con una narrazione romantica. Per i tifosi che hanato sui social la sua assenza in telecronaca la voce di Adani poteva essere un valore aggiunto alle partite dell’Argentina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Che mondiali sarebbero senza Adani? Analisi semiseria del commentatore sportivo più divisivo della tv italiana

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