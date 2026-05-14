WhatsApp ha introdotto una funzione di chat in incognito che permette di mantenere invisibili le conversazioni con l’intelligenza artificiale. Questa novità consente agli utenti di comunicare con l’AI senza che le conversazioni siano visibili agli altri o memorizzate nel profilo. La mossa mette in evidenza come la tutela della privacy stia diventando un elemento centrale nel dibattito sulle tecnologie avanzate. Ora, il focus si sposta non solo sulla capacità dei modelli di intelligenza artificiale, ma anche sulla gestione dei dati personali.

La sfida sull’intelligenza artificiale non si combatte più soltanto sulla potenza dei modelli perché ora il terreno decisivo sembra essere la privacy. E così Meta prova a differenziarsi annunciando una nuova modalità ‘incognito’ per Meta AI e per l’assistente integrato in WhatsApp. Scopriamo di più. “Un modo completamente privato di interagire con lA”. Ad annunciarla è stato lo stesso numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, che ha definito la funzione “un modo completamente privato di interagire con l’intelligenza artificiale”. La promessa è ambiziosa: nessuna cronologia conservata sui server, conversazioni che spariscono dal dispositivo una volta chiusa la sessione e impossibilità, almeno teorica, per chiunque (inclusa Meta) di leggere i contenuti delle chat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - WhatsApp lancia la chat in incognito: così le conversazioni con l’AI diventano invisibili. I rischi di una privacy assoluta

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