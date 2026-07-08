Centrale di Cornia allarme L’appello dei sindaci | Enel chiarisca sul futuro

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sindaci dei comuni delle colline di Grosseto hanno chiesto chiarimenti a Enel riguardo al futuro della centrale geotermica di Cornia. L’appello arriva in un momento di preoccupazione per la possibile chiusura o ridimensionamento dell’impianto, che ha un ruolo importante nell’economia locale. La richiesta di spiegazioni riguarda le intenzioni dell’azienda e le eventuali conseguenze occupazionali. Le autorità locali intendono ricevere informazioni ufficiali sulla gestione futura della centrale.

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COLLINE Preoccupazione per il futuro occupazionale della centrale geotermica di Cornia. I sindaci grossetani Nicola Verruzzi (Montieri) e Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo), insieme agli altri primi cittadini dell’area geotermica tradizionale, lanciano un appello a Enel affinché garantisca i livelli occupazionali e il mantenimento del presidio industriale. A destare allarme sono le notizie emerse nelle ultime settimane sulla situazione dello stabilimento, dove si parla di sospensioni temporanee dell’attività, mancati rinnovi contrattuali e incertezze sul futuro di una parte dei lavoratori. Uno scenario che, se confermato, potrebbe avere ripercussioni non soltanto sui dipendenti e sulle loro famiglie, ma anche sull’economia dei territori che da decenni convivono con la geotermia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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