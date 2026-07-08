La serata chiuderà la rassegna ‘Il Trebbo in musica’ del Ravenna Festival e sarà dedicata agli anni d’oro del Woodpecker, un locale simbolo della riviera romagnola. L’evento si terrà in un luogo particolare e sarà l’occasione per ricordare un’epoca che ha segnato la storia del divertimento nella zona. Non sono previsti interventi ufficiali, ma solo musica e ricordi legati a quel periodo. La serata si svolgerà in modo informale e senza altre iniziative collaterali.

Sarà una serata unica nel suo genere, per ricordare un’epoca indimenticabile per la riviera romagnola, quella che chiuderà la rassegna ‘Il trebbo in musica’ del Ravenna Festival. Venerdì prossimo, alle 21.30, all’Arena dello Stadio dei Pini di Cervia-Milano Marittima, va in scena il concerto ‘ Anime ribelli. Il suono degli anni ‘70’, per celebrare la storica discoteca Woodpecker progettata dall’architetto e designer Filippo Monti. Protagonisti Moreno Conficconi, detto il Biondo, accompagnato dalla Paradise Band, e con ospite speciale Andrea Mingardi, insieme a Maurizio Tirelli ed Emanuela Cortesi. L’evento è preceduto alle 18.30 dalla presentazione del libro ‘Filippo Monti (1928-2015). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Celebriamo gli anni d’oro del Woodpecker"

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