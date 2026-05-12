Roberto Tasca A2A Banco dell' Energia | Celebriamo l' opera del Nabucco ma anche i primi 10 anni del Banco con Marco Lodola -VIDEO

Un evento ha celebrato il decimo anniversario del Banco dell'Energia, accompagnato dalla presentazione dell’opera di Marco Lodola, artista pavese noto per le sue installazioni colorate. Alla serata, dedicata anche alla commemorazione dell’opera di Nabucco, hanno partecipato diverse personalità del settore energetico e culturale. Durante l’evento, è stato mostrato un video che ripercorre i dieci anni del Banco, mentre le luci di Lodola hanno illuminato il Teatro alla Scala.

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