Roberto Tasca A2A Banco dell' Energia | Celebriamo l' opera del Nabucco ma anche i primi 10 anni del Banco con Marco Lodola -VIDEO
Un evento ha celebrato il decimo anniversario del Banco dell'Energia, accompagnato dalla presentazione dell’opera di Marco Lodola, artista pavese noto per le sue installazioni colorate. Alla serata, dedicata anche alla commemorazione dell’opera di Nabucco, hanno partecipato diverse personalità del settore energetico e culturale. Durante l’evento, è stato mostrato un video che ripercorre i dieci anni del Banco, mentre le luci di Lodola hanno illuminato il Teatro alla Scala.
“Note di luce” è l’arcobaleno di colori dell'artista pavese che illumina il Teatro alla Scala dal 10 maggio per una settimana e festeggia gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la WW2 La Fondazione Banco dell’energia, in partnership consolidata con Fondazione Teatro alla Scala fin dal 2.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Banco dell’Energia celebra il Teatro la Scala con “Note Di Luce”, le installazioni luminose di Marco LodolaFondazione Banco dell’energia celebra la storia e il futuro del Teatro con tre monumentali installazioni luminose e proiezioni sulla facciata in...
Leggi anche: Solidarietà, Fondazione Banco dell'energia celebra i 10 anni con un volume fotografico
Argomenti più discussi: Note di luce: con A2A l’arcobaleno di colori di Marco Lodola illumina la Scala; La Scala celebra 80 anni della ricostruzione con Mattarella; Note di luce, la Scala si illumina con le installazioni di Marco Lodola per gli 80 anni dalla riapertura; Roberto Tasca( A2A e Banco dell'Energia):Domenica sera inauguriamo Note di Luce, consolidando il nostro legame con la Scala.
Roberto Tasca( A2A e Banco dell'Energia):Domenica sera inauguriamo Note di Luce, consolidando il nostro legame con la Scala x.com
Roberto Tasca (A2A) eletto vicepresidente di UtilitaliaRoberto Tasca, presidente del gruppo A2A, è stato eletto vicepresidente di Utilitalia, con una nuova delega agli Affari europei. La giunta esecutiva ha confermato il secondo mandato di Tasca che ... repubblica.it