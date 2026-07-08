Un Boeing 737 cargo con cinque persone a bordo è scomparso dai radar martedì 7 luglio mentre volava dagli Emirati Arabi Uniti verso il Pakistan. L’aereo era diretto in Pakistan e non è più stato rintracciato dopo aver lasciato lo spazio aereo degli Emirati. Le autorità stanno coordinando le ricerche, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla posizione o sullo stato dell’aereo.

Un Boeing 737 cargo con cinque membri dell’equipaggio a bordo è scomparso dai radar nella serata di martedì 7 luglio, mentre volava dagli Emirati Arabi Uniti verso il Pakistan. Poco prima di perdere ogni contatto, i piloti avevano segnalato un problema al sistema di navigazione. Poi, nel giro di appena tre minuti, l’aereo ha iniziato una discesa improvvisa e anomala ed è sparito dagli schermi dei controllori di volo. Da allora, del velivolo non si hanno più notizie. Le autorità pachistane temono che sia precipitato nel Mar Arabico, al largo della costa meridionale del Paese, e hanno avviato una vasta operazione di ricerca che coinvolge Marina, Aeronautica e mezzi civili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "C'è un problema". E Il Boeing diretto in Pakistan sparisce dai radar

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