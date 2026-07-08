castel del piano non si tocca soppressione da scongiurare

Notizia in breve

La Regione Toscana deve adottare azioni concrete e stabilire tempi certi per evitare la soppressione dell’ospedale di Castel del Piano. La richiesta arriva per garantire il mantenimento e il rilancio delle funzioni assistenziali a tutela della popolazione locale. Attualmente, il rischio di chiusura nel medio-lungo periodo è ancora presente. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, ma si insiste sulla necessità di interventi immediati per preservare il presidio sanitario.