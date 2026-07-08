Castel del Piano non si tocca Soppressione da scongiurare
La Regione Toscana deve adottare azioni concrete e stabilire tempi certi per evitare la soppressione dell’ospedale di Castel del Piano. La richiesta arriva per garantire il mantenimento e il rilancio delle funzioni assistenziali a tutela della popolazione locale. Attualmente, il rischio di chiusura nel medio-lungo periodo è ancora presente. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, ma si insiste sulla necessità di interventi immediati per preservare il presidio sanitario.
CASTEL DEL PIANO "Servono azioni concrete e tempi certi, da parte della Regione Toscana, per scongiurare il rischio di soppressione, nel medio-lungo periodo, dell’ospedale di Castel del Piano, garantendo il mantenimento e il rilancio delle sue funzioni assistenziali a tutela della popolazione locale". A chiederlo, con un’interrogazione, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, che ha effettuato un sopralluogo l’ospedale insieme a Sonia Giannelli e all’ex sindaco Michele Bartalini, entrambi consiglieri comunali d’opposizione. Una decisione, quella del consigliere regionale, che arriva dopo diversi solleciti effettuati nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Comune unico tra Castel del Piano e Arcidosso. Si parte da 1.900 firmeIn una cittadina dell’area, sono state raccolte quasi duemila firme in poche settimane per promuovere un referendum sulla creazione di un comune...
Omicidio Ravasio, tocca ad Ariane. La figlia della Mantide alla sbarra: "Sapeva del piano ordito da Adilma"Il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio prosegue con il procedimento contro Ariane, figlia della donna condannata all’ergastolo.
Temi più discussi: Trovata morta in casa con una ferita alla testa: chi è la vittima; Grosseto, trovata morta in casa a 53 anni: ferite alla fronte. Giallo sulla morte: indagano i carabinieri; Da Castel del Piano a via Donizetti: viaggio nei primi sette chilometri di Metrobus; Caso Castel del Piano, Peltristo chiede interventi sul disagio giovanile.
Castel del Piano (Perugia) Filarmonica Castel del Piano Festa per i 150 anni di vita della Filarmonica di Castel del Piano Fortunato e Luigi Cirenei La nostra associazione compie 150 anni, un anniversario che rappresenta un traguardo straordinario non solt facebook
[Spoiler Estesi] I Reyne di Castamere non avevano altro piano che 'prendere in prestito dell'oro Lannister e sperare per il meglio'. Perché erano così folli? reddit
LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE ROMA Malamovida e sicurezza, dal prossimo weekend in Centroi primi 60 tutor Da giovedì via al Piano Roma Notte con i nuovi steward Da Trastevere a San Lorenzo, copriranno le zone con x.com
Ospedale di Castel del Piano a rischio: servizi di urologia e ginecologia a rischio chiusuraSanità, Minucci (FdI): Ospedale di Castel del Piano in declino assoluto. Grave carenza di personale, ridimensionate le attività specialistiche, criticità assistenziali ... maremmanews.it
Castel del Piano: Ospedale a rischio chiusura, servono azioni concrete e tempi certiCASTEL DEL PIANO – Servono azioni concrete e tempi certi, da parte della Regione Toscana, per scongiurare il rischio di soppressione, nel medio-lungo ... ilgiunco.net