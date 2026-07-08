Castel del Piano non si tocca Soppressione da scongiurare

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Toscana deve adottare azioni concrete e stabilire tempi certi per evitare la soppressione dell’ospedale di Castel del Piano. La richiesta arriva per garantire il mantenimento e il rilancio delle funzioni assistenziali a tutela della popolazione locale. Attualmente, il rischio di chiusura nel medio-lungo periodo è ancora presente. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, ma si insiste sulla necessità di interventi immediati per preservare il presidio sanitario.

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CASTEL DEL PIANO "Servono azioni concrete e tempi certi, da parte della Regione Toscana, per scongiurare il rischio di soppressione, nel medio-lungo periodo, dell’ospedale di Castel del Piano, garantendo il mantenimento e il rilancio delle sue funzioni assistenziali a tutela della popolazione locale". A chiederlo, con un’interrogazione, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, che ha effettuato un sopralluogo l’ospedale insieme a Sonia Giannelli e all’ex sindaco Michele Bartalini, entrambi consiglieri comunali d’opposizione. Una decisione, quella del consigliere regionale, che arriva dopo diversi solleciti effettuati nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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