Casa Optima sempre più green Nasce il nuovo parco fotovoltaico

Notizia in breve

Casa Optima ha inaugurato un nuovo parco fotovoltaico nel suo stabilimento di San Clemente, rafforzando l’uso di energia rinnovabile. L’investimento ha portato l’autoproduzione di energia elettrica a superare il 25% del fabbisogno totale del sito. L’azienda, attiva nel settore del gelato artigianale, della pasticceria e delle bevande, continua così a sviluppare le fonti di energia sostenibile nel suo stabilimento di Rimini.