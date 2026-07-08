Casa Optima sempre più green Nasce il nuovo parco fotovoltaico
Casa Optima ha inaugurato un nuovo parco fotovoltaico nel suo stabilimento di San Clemente, rafforzando l’uso di energia rinnovabile. L’investimento ha portato l’autoproduzione di energia elettrica a superare il 25% del fabbisogno totale del sito. L’azienda, attiva nel settore del gelato artigianale, della pasticceria e delle bevande, continua così a sviluppare le fonti di energia sostenibile nel suo stabilimento di Rimini.
Casa Optima, gruppo leader mondiale nel settore del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato, rafforza il percorso di sviluppo del sito riminese di San Clemente con un nuovo investimento sul fronte dell’ energia rinnovabile, portando l’ autoproduzione elettrica del polo a superare il 25% del fabbisogno complessivo. All’interno della proprietà del Gruppo, su un terreno adiacente allo stabilimento produttivo, è stato infatti realizzato un impianto fotovoltaico a terra a copertura di una superficie di circa 6 mila metri quadrati, per un investimento complessivo di circa 1 milione di euro e consentirà all’azienda di incrementare significativamente l’autoproduzione di energia elettrica del sito di San Clemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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