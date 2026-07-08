Casa al mare prezzi alle stelle in Riviera Romagnola | comprarne una costa più che a Pantelleria e Gallipoli

Da corrieredibologna.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi delle case al mare in Riviera Romagnola superano quelli di Pantelleria e Gallipoli. Le seconde case sulla costa sono vendute a cifre elevate, più alte rispetto ad altre località mediterranee. Le abitazioni vicino alla battigia sono molto richieste e hanno quotazioni in aumento. La domanda cresce, spingendo i costi verso livelli elevati. La tendenza si conferma con il mercato immobiliare che registra un incremento dei prezzi nelle zone di mare.

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È una “Riviera del mattone” sempre più cara e ambita quella delle seconde case in riva al mare a pochi passi dal bagnasciuga e dalle lunghe file di ombrelloni è lettini. A presentare i dati è stato l’osservatorio di Abitare Co.. I numeri delineano costi eterogenei ma votati al rialzo da Comacchio fino a Cattolica. In primo piano i dati nazionali per quel che riguarda la crescita più netta registrata negli ultimi quattro anni: nella top 10 dei comuni costieri con l’incremento più significativi tra il 2022 e il 2026 al primo posto coabitano la ligure Arma di Taggia, Lido degli Estensi in Emilia-Romagna e Follonica in Toscana. A Lido degli Estensi, nel 2026, i prezzi risultano lievitati del 27% sul 2022, segnando l’incremento maggiore nel Paese. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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