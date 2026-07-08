Quanto costa una casa al mare? Prezzi alle stelle in Riviera | Cesenatico è più cara di Pantelleria
Un terrazzo vista mare a Cesenatico può superare i 500.000 euro, mentre a Pantelleria si trovano soluzioni più economiche. I prezzi delle case sulla costa sono saliti notevolmente, rendendo l’acquisto un investimento difficile per molti. Le proprietà con vista sul mare, anche di piccole dimensioni, superano frequentemente i 300.000 euro. La domanda di seconde case nella zona continua a crescere, ma i costi restano elevati rispetto ad altre località mediterranee.
Cesena, 8 luglio 2026 – Terrazzo vista mare, odore di salsedine, quattro mura sulla costa, un ‘capriccio’ che in pochi possono permettersi. Comprare una seconda casa al mare è il sogno nel cassetto di tanti cesenati, ma oggi più che mai si tratta di un lusso per pochi eletti. Non è solo questione del prezzo dell’acquisto per l’immobile, schizzato alle stelle per via di un mercato immobiliare turistico inflazionato. A fare la differenza sono i costi sommersi: tasse raddoppiate per la seconda abitazione, spese condominiali per tutto l’anno, manutenzione costante e bollette fisse. Un investimento che rischia di divorare i risparmi. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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