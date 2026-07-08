In sei anni, i prezzi degli affitti a Bologna sono aumentati del 45%. Durante un incontro nel Quartiere Santo Stefano, si è discusso di appartamenti sfitti, affitti brevi e case popolari. È stato annunciato l’obiettivo di inserire circa duemila alloggi nel patrimonio pubblico entro la fine del mandato. La discussione ha coinvolto rappresentanti e cittadini, concentrandosi sulle problematiche legate al mercato immobiliare locale.

Appartamenti sfitti, affitti brevi, case popolari. Di questi temi si è parlato ieri pomeriggio, nella sala Marco Biagi all’interno della sede del Quartiere Santo Stefano, in occasione dell’incontro «Abitare Bologna oggi». All’iniziativa, moderata dal caporedattore del Corriere di Bologna Olivio Romanini, hanno partecipato la vicesindaca Emily Clancy, il protettore dell’Alma Mater, Federico Condello, e l’ingegnere e assessore della giunta Zangheri, Roberto Matulli. Diversi gli spunti emersi nel corso dell’evento, anche perché temi complessi come quello della casa «hanno bisogno di risposte complesse» e soprattutto «non esiste un’unica soluzione», come ha detto Clancy durante il suo intervento. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Casa, a Bologna il prezzo degli affitti è aumentato del 45% in 6 anni. Clancy: «Duemila alloggi entro fine mandato»

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