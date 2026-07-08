carta giovani nazionale cosa cambia con il nuovo ddl per chi compie 18 anni

Il disegno di legge su politiche giovanili e servizio civile universale approvato in prima lettura alla Camera introduce la possibilità di assegnare automaticamente la Carta giovani nazionale ai nuovi maggiorenni. Non sarà più necessario presentare domanda per riceverla. La misura mira a semplificare l'accesso al documento, che permette di usufruire di agevolazioni e servizi dedicati ai giovani.

La Carta giovani nazionale potrà essere assegnata automaticamente ai nuovi maggiorenni, senza necessità di registrarsi per richiederla. È una delle principali novità contenute nel disegno di legge su politiche giovanili e servizio civile universale, approvato in prima lettura dalla Camera. Il testo ha ottenuto 139 voti favorevoli, nessun contrario e 114 astenuti. Ora il provvedimento passa all’esame del Senato. Le nuove regole non sono quindi ancora definitive, ma il primo via libera parlamentare segna un passaggio importante per il riordino delle politiche rivolte ai giovani. La misura riguarda uno strumento già esistente, la Carta giovani nazionale, introdotta per offrire agevolazioni su servizi culturali, formativi, di mobilità e intrattenimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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